Оккупанты развязали войну, основанную на полной лжи. Об этом сказала Бербок с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает 24 канал.
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В опасности Украины и вся Европа
Она подчеркнула, что еще раз полную ложь пытался распространить Лавров на Совете ООН по правам человека.
Война России – это захватническая война, основанная на печально известной лжи,
– подчеркнула Бербок.
По ее словам, Владимир Путин навязывает миру свою реальность. Однако каждый должен выбрать, на чью сторону стать.
Война, как сказала министерша, не только Украины, но и всей Европы. Ведь глава Кремля нарушил главные правила интернационального права.
"Этот вопрос жизни и смерти украинского народа, на кону – безопасность Европы, на кону – Устав ООН", – добавила она.
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