Окупанти розв'язали війну, засновану на повній брехні. Про це сказала Бербок із трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомляє 24 канал.

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У небезпеці Україні і вся Європа

Вона наголосила, що вкотре повну неправду намагався поширити Лавров на Раді ООН з прав людини.

Війна Росії – це загарбницька війна, яка заснована на сумнозвісній брехні,

– наголосила Бербок.

За її словами, Володимир Путін нав'язує світові свою реальність. Однак кожен повинен обрати, на чию сторону стати.

Війна, як сказала міністерка, не тільки України, а й усієї Європи. Адже глава Кремля порушив основні правила міжнародного права.

"Це питання життя і смерті українського народу, на кону – безпека Європи, на кону – Статут ООН", – додала вона.

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