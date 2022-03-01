Відповідне звернення, повідомляє 24 канал, Козирєв опублікував у своєму твітері. І показав росіянам приклад: як на конференції ООН із прав людини європейські й американські дипломати під час виступу Сергія Лаврова просто вийшли з залу.

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Ексглава МЗС Росії закликав дипломатів Кремля подавати у відставку

Колишній глава міністерства закордонних справ Росії та депутат Думи Андрій Козирєв закликав російських дипломатів подавати у відставку – на знак протесту проти війни Росії в Україні.

Шановні дипломати Росії! Ви ж професіонали, а не дешеві пропагандисти. Зараз просто не можна підтримувати криваву війну в Україні,

– написав він.

І у приклад правильної поведінки опублікував відео, як міжнародні дипломати у Женеві покинули зал Ради ООН з прав людини перед виступом чинного міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

До слова:

Коли Козирєв очолював МЗС Росії (мовиться про 1990 – 1996 роки), якийсь час Лавров у нього був заступником. Сам ексдипломат з 2012 року мешкає у США.

І не дивно. Адже він заявляв, що Росія не може перемогти Україну, і зрештою змушена буде змиритися з неминучою поразкою та виплатами репарацій – "як Німеччина після Другої світової війни".

Путіну, ясна річ, нерадісно було таке чути. Але саме це на нього й чекає. Поза всяким сумнівом.

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