Россия заявляет об угрозе из Финляндии: экс-член парламента НАТО объяснил, что это означает для Европы

В российских пропагандистских эфирах оккупанты начали распространять информацию, будто на границах Финляндии с Россией проводятся учения НАТО и финны планируют нападение на россиян. Такой вброс может означать угрозу для Финляндии и не только.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-член польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, подчеркнув, что он видит здесь риск для всей Европы. Вероятно, что на фоне этого российский диктатор захочет поставить европейским странам определенные рамки.

Что для Европы означают заявления России об угрозе из Финляндии?

Экс-член польской делегации в парламенте НАТО заметил, что сейчас всех аналитиков беспокоит сценарий, по которому Россия, вместо того, чтобы неделю бить по Украине, соберет ресурсы и ударит по инфраструктуре Европы.

"А чем Европа сможет ответить? Ударить по Калининградской области? Путину будет на это безразлично", – сказал он.

Интересно! В то же время американский генерал Бен Ходжес высказал мнение о том, что Финляндия сможет противостоять агрессии со стороны страны-агрессора, ведь имеет эффективную систему мобилизации и одну из самых мощных артиллерийских сил в Европе. Поэтому нападение на эту страну обернулось бы для Путина провалом.

Поэтому после ударов по Европе Путин мог бы выдвинуть 3 условия, чтобы их остановить: запрет поставок помощи Украине, запрет размещения иностранных войск на территории стран бывшего Варшавского договора (в 1955 это были СССР, Чехословакия и современные Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Германия) и снятие санкций с России.

Путин может рассчитывать, что значительная часть населения Европы с радостью согласится на такие условия. Именно это создает угрозу и потенциал агрессии. Это касается Финляндии, стран Балтии, Польши,

– подчеркнул он.

Кульпа объяснил заявления России об угрозах из Финляндии:

Кульпа добавил, что сегодня безопасность Европы держится исключительно на 2 факторах – военные силы и ВПК Украины, а также Китай, который не заинтересован в том, чтобы Путин разжигал войну против Европы.

Европа готовится к возможной войне с Россией: детали

Премьер Литвы Инга Ругиненэ заявила о подготовке укрытий для гражданского населения. Также в стране планируют установить радары ближнего действия.

Также европейские лидеры рассматривают возможность ограниченной наземной атаки, например, в районе Даугавпилса в Латвии, или в Эстонии или других странах Балтии. А Великобритания вместе с союзниками обсуждала создание оборонного банка для финансирования закупок оружия для Европы.