К вечеру 25 февраля карта боевых действий примерно та же, что и утром, несмотря на введение врагом всех своих наземных резервов. Об этом сообщает Алексей Арестович.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
По данным Арестовича, периметр боевых действий сейчас такой:
- наибольшее напряжение с севера – возле Киева;
- оккупант подрезает узкую пограничную полосу (до 40 – 60 километров в районах Сум и Полтавы;
- к северу от Харькова ВСУ в очередной раз дали оккупантам по зубам;
- вопреки заявлениям захватчиков, дальше Мелитополя им пока пройти не удалось;
- на херсонском направлении наши войска все еще держат под контролем правый берег вблизи областного центра и наносят огневой удар войскам России.
- Идет нелегкая "мешанина" в районе Буча – Ворзель – Ирпень – Гостомель.