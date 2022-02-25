К вечеру 25 февраля карта боевых действий примерно та же, что и утром, несмотря на введение врагом всех своих наземных резервов. Об этом сообщает Алексей Арестович.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

По данным Арестовича, периметр боевых действий сейчас такой:

наибольшее напряжение с севера – возле Киева;

оккупант подрезает узкую пограничную полосу (до 40 – 60 километров в районах Сум и Полтавы;

к северу от Харькова ВСУ в очередной раз дали оккупантам по зубам;

вопреки заявлениям захватчиков, дальше Мелитополя им пока пройти не удалось;

на херсонском направлении наши войска все еще держат под контролем правый берег вблизи областного центра и наносят огневой удар войскам России.

Идет нелегкая "мешанина" в районе Буча – Ворзель – Ирпень – Гостомель.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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