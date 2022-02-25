Надвечір 25 лютого мапа бойових дій приблизно та ж, що й вранці, попри введення ворогом усіх своїх наземних резервів. Про це повідомляє позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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За даними Арестовича, периметр бойових дій наразі такий:

найбільша напруга з півночі – у Києва;

окупант підрізає вузьку прикордонну смугу (до 40 – 60 кілометрів) у районах Сум і Полтави;

на північ від Харкова ЗСУ вкотре дала окупантам прочухана;

всупереч заявам загарбників, далі Мелітополя їм поки що пройти не вдалося;

на херсонському напрямку наші війська все ще тримають під контролем правий берег поблизу обласного центру і завдають вогневого удару військам Росії;

Йде нелегка "мішанина" у районі Буча – Ворзель – Ірпінь – Гостомель.