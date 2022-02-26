Украинские защитники мужественно борются с пришедшим на нашу землю врагом. Однако, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие как в рядах Вооруженных сил, так и среди гражданского населения.

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Жертвы и пострадавшие в войне России против Украины

С утра 24 февраля, когда государство-агрессорша начало полномасштабное вторжение в Украину, в результате вражеских обстрелов:

погибли – более 210 человек, из которых 6 – дети;

– более 210 человек, из которых 6 – дети; пострадали или получили ранения – более 1,1 тысячи человек, из которых более 100 – дети.

Кроме того, враг разрушил более 350 жилых домов, хранилищ, магазинов, медицинских учреждений, мостов, учебных заведений.

В то же время, начиная с 25 февраля, в Черниговской, Сумской и Запорожской областях зафиксировали 20 случаев мародерства со стороны российских военных. Они грабили магазины, АЗС.

Кстати, в Офисе Президента назвали приблизительные потери русской армии. Более тысячи военных – убиты, еще 2 500 – ранены.