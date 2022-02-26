Українські захисники мужньо борються з ворогом, який прийшов на нашу землю. Однак, на жаль, є жертви й постраждалі – як у лавах Збройних сил, так і серед цивільного населення.

Читайте також Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Жертви та постраждалі у війни Росії проти України

Від ранку 24 лютого, коли держава-агресорка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, внаслідок ворожих обстрілів

загинули – понад 210 людей, з яких 6 – діти;

– понад 210 людей, з яких 6 – діти; постраждали або отримали поранення – понад 1 100 людей, з яких більш ніж 100 – діти.

Крім того, ворог зруйнував понад 350 житлових будинків, сховищ, магазинів, медичних закладів, мостів, закладів освіти.

Водночас, починаючи з 25 лютого, у Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях зафіксували 20 випадків мародерства зі сторони російських військових. Вони грабували магазини, АЗС.

До слова, в Офісі Президента назвали приблизні втрати російської армії. Понад тисяча військових – вбиті, ще 2 500 – поранені.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.