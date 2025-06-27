Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа. По его словам, Россия не сможет вести войну против Украины без поддержки Китая.

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Китай может остановить Путина

Петр Кульпа отметил, что со стороны Китая заметны смягчения в торговой войне. Он снял часть ограничений на экспорт редкоземельных минералов. Заметно какие-то движения с обеих сторон, но сложно говорить о переломе ситуации.

Однако если Вашингтон и Пекин не договорятся, то КНР будет разжигать конфликты по всей земле, восстанавливать те, которые кажутся разрешенными. В частности, через такие страны, как Россия, Иран, Северная Корея, может быть поддержка конфликтов.

Россия не помогла Ирану, потому что у нее не было возможностей. А Китай не помог, потому что решил не разжигать этот конфликт. Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО предположил, что это якобы создает оптимизм, что если Штаты и КНР договорятся, то Пекин точно будет иметь рычаги, чтобы остановить Владимира Путина.

Единственная сторона, которая может остановить Путина – это Китай. Потому что Путин без поддержки КНР не способен вести эту войну. Если Пекин решит согласиться, если США согласятся, найдут какой-то выход, то велика вероятность, что Китай несмотря на "хотелки" Путина приостановит войну,

– считает он.

К слову, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак объяснил, почему Пекин открыто не вмешивается в конфликты. Он отметил, что в китайской философии заложена идея, что рано или поздно мир должен подчиниться Китаю, и он постепенно движется к этой стратегической цели. Когда в разных частях мира происходят конфликты, КНР часто рассматривает их как незначительные региональные войны, на которые не стоит обращать особого внимания. Пока это не противоречит стратегии развития Китая, до тех пор он не будет на это реагировать.