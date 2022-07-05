Такие выводы он сделал исходя из исторических событий Украины и мира. Об этом Подворчанский сказал 24 каналу.

Внимание У Зеленского выдвинули России четкие условия для мирных переговоров

По его словам, та война, которая сейчас есть у нас, происходит не впервые. Мы воюем уже несколько столетий.

Так исторически выходит, что Россия постоянно пытается уничтожить Украину. И единственный способ, чтобы хотя бы наши дети или внуки не увидели еще одной войны – нанести максимальное поражение противнику,

– сказал Подворчанский.

А также вернуться к границам 1991 года, построить все, что разрушила Россия и сделать более мощную армию.

"И чтобы десятки веков Россия даже не думала напасть на Украину. Но, к сожалению, история показывает, что это произойдет. Если подпишем "временный мир", тогда война повторится через несколько лет", – добавил военный.

Переговоры между Украиной и Россией: последние новости

Андрей Ермак подчеркнул, что никакие переговоры о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не ведут. Однако консультации по возобновлению экспорта зерна из ООН достаточно интенсивные.

Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, потому что убеждена в возможности тактической победы.

Для возвращения к переговорному процессу Киеву нужно победить на поле боя, чтобы переговоры велись на условиях украинской стороны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также отметил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас не ко времени. Он озвучил четкие условия для мирных переговоров. Прежде всего, речь идет о немедленном прекращении огня и выводе всех оккупантов с территории Украины.

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