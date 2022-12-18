Путин не захотел встречаться с Зеленским
В начале 2021 года Зеленский ввел санкции против пророссийского олигарха Виктора Медведчука, после чего были закрыты его телеканалы. Именно это и разочаровало Путина. Об этом пишут журналисты издания The New York Times в обширном материале, посвященном причинам поражений РФ в Украине.
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Из-за такого шага украинского президента "надежды Кремля были разбиты". В частности, свое разочарование диктатор продемонстрировал в октябре 2021 года, когда встретился в сочинской резиденции с израильским премьер-министром Нафтали Беннеттом.
Журналисты издания отметили, что когда начали говорить об Украине, то Путин "вспыхнул гневом".
По данным NYT, Беннет ему рассказал, что Зеленский был заинтересован во встрече тет-а-тет. Впрочем, российский диктатор заявил, что ему "нечего обсуждать с этим человеком".
Также Путин добавил: "Что он за еврей? Он пособник нацизма".
Путин признал, что просчитался
Кроме того, еще в марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом президент России Владимир Путин признал, что украинцы оказались крепче, чем ему говорили.
Вероятно, это будет гораздо сложнее, чем мы думали. Но война на их территории, а не на нашей. Мы великая страна, мы имеем терпение,
– цитирует издание Путина.