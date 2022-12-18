В начале 2021 года Зеленский ввел санкции против пророссийского олигарха Виктора Медведчука , после чего были закрыты его телеканалы. Именно это и разочаровало Путина. Об этом пишут журналисты издания The New York Times в обширном материале, посвященном причинам поражений РФ в Украине.

Из-за такого шага украинского президента "надежды Кремля были разбиты". В частности, свое разочарование диктатор продемонстрировал в октябре 2021 года, когда встретился в сочинской резиденции с израильским премьер-министром Нафтали Беннеттом.

Журналисты издания отметили, что когда начали говорить об Украине, то Путин "вспыхнул гневом".

По данным NYT, Беннет ему рассказал, что Зеленский был заинтересован во встрече тет-а-тет. Впрочем, российский диктатор заявил, что ему "нечего обсуждать с этим человеком".

Также Путин добавил: "Что он за еврей? Он пособник нацизма".