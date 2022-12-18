На початку 2021 року Зеленський запровадив санкції проти проросійського олігарха Віктора Медведчука , після чого були закриті його телеканали. Саме це і розчарувало Путіна. Про це пишуть журналісти видання The New York Times у великому матеріалі, присвяченому причинам поразок РФ в Україні.

Через такий крок українського президента "надії Кремля були розбиті". Зокрема, своє розчарування диктатор продемонстрував у жовтні 2021 року, коли зустрівся у своїй сочинській резиденції з ізраїльським прем'єр-міністром Нафталі Беннеттом.

Журналісти видання зазначили, що коли почали говорити про Україну, то Путін "спалахнув гнівом".

За даними NYT, Беннет йому розповів, що Зеленський був зацікавлений у зустрічі тет-а-тет. Втім, російський диктатор заявив, що йому "немає чого обговорювати з цією людиною".

Також Путін додав: "Що він за єврей? Він пособник нацизму".