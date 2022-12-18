Путін не захотів зустрічатися із Зеленським
На початку 2021 року Зеленський запровадив санкції проти проросійського олігарха Віктора Медведчука, після чого були закриті його телеканали. Саме це і розчарувало Путіна. Про це пишуть журналісти видання The New York Times у великому матеріалі, присвяченому причинам поразок РФ в Україні.
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Через такий крок українського президента "надії Кремля були розбиті". Зокрема, своє розчарування диктатор продемонстрував у жовтні 2021 року, коли зустрівся у своїй сочинській резиденції з ізраїльським прем'єр-міністром Нафталі Беннеттом.
Журналісти видання зазначили, що коли почали говорити про Україну, то Путін "спалахнув гнівом".
За даними NYT, Беннет йому розповів, що Зеленський був зацікавлений у зустрічі тет-а-тет. Втім, російський диктатор заявив, що йому "немає чого обговорювати з цією людиною".
Також Путін додав: "Що він за єврей? Він пособник нацизму".
Путін визнав, що прорахувався
Крім того, ще у березні під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом президент Росії Владімір Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому говорили.
Імовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, ми маємо терпіння,
– цитує видання Путіна.