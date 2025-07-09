Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на заочное решение суда, которое было опубликовано в конце июня 2025 года, передает 24 Канал.

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Суд присудил компенсацию от России

В Лычаковский районный суд Львова обратилась дочь павшего воина. В заочном решении суд обязал Россию выплатить 30 миллионов гривен моральной компенсации истице. Ее отец, майор ВСУ, погиб в феврале 2015 года во время обороны Дебальцево.

Как передает издание, в иске указано, что смерть военного наступила в результате острого кровотечения и множественных осколочных ранений, которые он получил во время выполнения боевых задач.

Дочь погибшего указала, что эта потеря нанесла ей тяжелый моральный ущерб, лишила поддержки, разрушила веру в будущее и вызвала длительные психологические страдания.

Судья рассмотрел дело. В решении указано, что действия России является вооруженной агрессией, которая привела к смерти военнослужащего, поэтому иск удовлетворен полностью.

Заочное решение суда еще можно обжаловать. В будущем оно может стать частью доказательной базы для международных судов, которые рассматривают дела о преступлениях России против Украины.

Ранее сообщалось, что США воздержатся от поддержки заявления об осуждении российской атаки на Сумы, чтобы сохранить возможность вести переговоры с Москвой.