Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на заочне рішення суду, яке було опубліковане наприкінці червня 2025 року, передає 24 Канал.

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Суд присудив компенсацію від Росії

До Личаківського районного суду Львова звернулась донька полеглого воїна. У заочному рішенні чуд зобов'язав Росію виплатити 30 мільйонів гривень моральної компенсації позивачці. Її батько, майор ЗСУ, загинув у лютому 2015 року на Донеччині.

Як передає видання, у позові зазначено, що смерть військового настала внаслідок гострої кровотечі та множинних осколкових поранень, які він отримав під час виконання бойових завдань.

Донька загиблого вказала, що ця втрата завдала їй тяжкої моральної шкоди, позбавила підтримки, зруйнувала віру в майбутнє та спричинила тривалі психологічні страждання.

Суддя розглянув справу. У рішенні зазначено, що дії Росії є збройною агресією, яка призвела до смерті військовослужбовця, тому позов задоволено повністю.

Заочне рішення суду ще можна оскаржити. У майбутньому воно може стати частиною доказової бази для міжнародних судів, які розглядають справи щодо злочинів Росії проти України.

Раніше повідомлялось, що США утримаються від підтримки заяви щодо засудження російської атаки на Суми, аби зберегти можливість вести перемовини з Москвою.