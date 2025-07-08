Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

До теми Названо ім'я російського генерала, який командував ударом по "Охматдиту"

Що відомо про російського майора, причетного до удару по "Охматдиту"

У розвідці зазначили, що Шейнов Денис Олексійович є начальником російської Спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаполку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Він готував ракетний удар по "Охматдиту", де перебувало на лікуванні 627 дітей, у Києві у 2024 році.

Окупант народився 30 січня 1978 року в Саратові, має паспорт (серія 6302 номер 906672), виданий відділом внутрішніх справ Кіровського району міста Саратов 15 березня 2002 року.

Шейнов закінчив Саратовське вище військове інженерне командне училище ракетних військ у 2000-му році. За інформацією розвідки, у 2018 році окупант виконував "спеціальні завдання" на території Сирійської Арабської Республіки.

Російський майор Денис Шейнов причетний до ракетного удару по "Охматдиту" у 2024 році / Фото ГУР МО

Окрім того, майора має кілька медалей, зокрема "За воинскую доблесть" II ступеню (2000 року), медаль "За отличие в военной службе" І ступеню (2015 року) та медаль "Участнику военной операции в Сирии" (2019 року).

Начальник ворожої Спеціальної інженерної служби, яка готувала ракетні удари по дитячій лікарні у Києві, одружений і має сина та доньку. Його дружина – Шабалова Олена Михайлівна народилася 30 квітня 1976 року.

Українська розвідка також знає і домашню адресу родини Шейнових. Це місто Саратов, Саратовської області, вулиця Батавіна, будинок 12, квартира 266.

Що відомо про удар по "Охматдиту" у 2024 році