Виявилося, що це був генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той момент обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Росії.

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Хто командував ударом по "Охматдиту"

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні "Охмадит". Це генерал-лейтенант збройних сил Росії, колишній командувач дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил збройних сил Росії, нині командувач Військово-Повітряними силами Росії – заступник Головнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії,

– повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Слідство встановило, що саме Кобилаш 8 липня 2024 року віддав наказ підпорядкованим йому підрозділам завдати удару з використанням ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС крилатою ракетою Х-101 по приміщенню дитячої лікарні.

Саме ця ракета влучила у один із лікувальних корпусів, де на той час надавалася допомога дітям. Зауважимо, що ракети цього типу зазвичай використовують для ураження наземних цілей, де заздалегідь відомі координати.

Представникові командування військ країни-агресора повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

"Кобилаш наразі є підозрюваним у вчиненні й інших воєнних злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом здійснювалися обстріли цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини", – підкреслив заступник Голови СБУ Сергій Наумюк.

Зверніть увагу! Міжнародний кримінальний суд вже розслідує провадження щодо Кобилаша та вже видав ордер на його арешт за обстріли енергетичної інфраструктури. Офіс Генпрокурора координує всі дії у цьому провадженні з Офісом прокурора МКС і розглядає різні можливості взаємодії, починаючи з надання матеріалів справи до передачі провадження.

Нагадаємо, що внаслідок удару по "Охматдиту" загинуло 2 людини, зокрема дитячий лікар, а ще 35 осіб, серед яких 9 дітей, отримали поранення. Ракетний обстріл також пошкодив адміністративні та лікувальні корпуси лікарні, а також інфраструктуру медустанови.