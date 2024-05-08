Об этом она рассказала в интервью АР в среду, 8 мая.

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Что заявила министр иностранных дел Косово

Глава косовского МИД отметила, что ее страна постоянно вспоминает об агрессивных намерениях как Сербии, от которой она отделилась, так и ее союзника – России. По словам Герваллы-Шварц, жители Косово знают, чего именно сейчас испытывают украинцы.

И мы знаем, что есть только одно решение – не только для Украины, но и для Европы. Это может быть только проигрыш России в войне и победа Украины в этой войне. В противном случае Европа должна готовиться к другим конфликтам на нашем континенте,

– подчеркнула она.

Руководительница МИД Косово отметила, что "хотя Косово является небольшим государством с очень скромными возможностями для оказания помощи", они все же пытались быть очень полезными Украине и без колебаний демонстрировали их безусловную поддержку и симпатию народу и нашей стране.

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