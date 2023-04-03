Так, в Международном уголовном суде начался судебный процесс в отношении Хашима Тачи. Бывший президент Косово обвиняется в военных преступлениях.

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Обвиняют по 10 пунктам

Судьи вынесли экс-президенту обвинение сразу по 10 пунктам. В частности говорится о убийствах, исчезновении людей, преследованиях, а также пытках. Все эти военные преступления совершались в период конца 90-х годов. Тогда Тачи возглавлял Армию освобождения Косово. Она занималась борьбой за независимость республики от Сербии.

Кроме Хашима Тачи, по этому делу проходят еще трое бывших членов Армии освобождения Косово (АОК). Речь идет о Кадри Весели, Якупе Красничи и Реджепе Селиме. На заседании суда экс-президент заявил, что виновным себя не считает. Такое же заявление сделали остальные трое обвиняемых, передает Associated Press.

Тем временем прокурор Алекс Вайтинг подчеркнул, что АИК занималась проведением "очень четкой" и недвусмысленной политики. Она предусматривала преследование коллаборационистов и вероятных предателей. Речь в том числе о политических оппонентах.

Он убежден, что сторона обвинения докажет, что Армия освобождения Косово ответственна за сотни убитых и задержанных по всей республике людей. А четверо обвиняемых, по его словам, будут отвечать за военные преступления как руководившие генштабом.

Какова может быть позиция защитников

В этом деле защитники обвиняемых могут выбрать позицию, что АОК – якобы слабо организованная партизанская группировка. Следовательно, те, кто находятся сейчас на скамье подсудимых, практически не могли взять под контроль местных боевиков. А это значит, что они не должны отвечать за их действия.

Заметим, что это дело слушают в Специальной палате суда по Косово. Ее, по настоянию Евросоюза, создали еще в 2015 году. Она работает по законам частично признанной республики. Сама же палата расположена в Гааге.

Напомним, что Тачи обвинение было предъявлено в ноябре 2020 года. Это сделали после того, как он перестал быть президентом Косово. Отметим, что главой частично признанной республики он был с апреля 2016 года. Прежде занимал должности премьера, вице-премьера и главы МИД Косово.

В заключение добавим, что вскоре на скамье подсудимых может оказаться Владимир Путин. Ордер на его арест Международный уголовный суд в Гааге издал 17 марта 2023 года.