Так, у Міжнародному кримінальному суді розпочався судовий процес щодо Хашима Тачі. Колишній президент Косова обвинувачується у воєнних злочинах.

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Обвинувачують за 10 пунктами

Судді винесли експрезиденту обвинувачення відразу за 10 пунктами. Зокрема мовиться про вбивства, зникнення людей, переслідування, а також тортури. Усі ці воєнні злочини здійснювалися у період кінця 1990-х років. Тоді Тачі очолював Армію визволення Косова. Вона займалася боротьбою за незалежність республіки від Сербії.

Окрім Хашима Тачі, у цій справі проходять ще троє колишніх членів Армії визволення Косова (АВК). Мовиться про Кадрі Веселі, Якупа Краснічі та Реджепа Селімі. На засіданні суду експрезидент заявив, що винним себе не вважає. Таку ж заяву зробили решта троє обвинувачених, передає Associated Press.

Тим часом прокурор Алекс Вайтінг наголосив, що АВК займалася проведенням "дуже чіткої" та недвозначної політики. Вона передбачала переслідування колабораціоністів та ймовірних зрадників. Мовиться в тому числі про політичних опонентів.

Він переконаний, що сторона обвинувачення доведе, що Армія визволення Косова відповідальна за сотні убитих і затриманих по всій республіці людей. А четверо обвинувачених, за його словами, відповідатимуть за воєнні злочини як ті, хто керував генштабом.

Якою може бути позиція захисників

У цій справі захисники обвинувачених можуть обрати позицію, що АВК – буцімто слабко організоване партизанське угруповання. Відтак, ті, хто перебувають зараз на лаві підсудних, практично не могли взяти під контроль місцевих бойовиків. А це означає, що вони не повинні відповідати за їхні дії.

Зауважимо, що цю справу слухають у Спеціальній палаті суду, яка стосується Косова. Її, за наполяганням Євросоюзу, створили ще у 2015 році. Вона працює за законами частково визнаної республіки. Сама ж палата розташована у Гаазі.

Нагадаємо, що Тачі обвинувачення висунули у листопаді 2020 року. Це зробили опісля того, як він перестав бути президентом Косова. Зауважимо, що главою частково визнаної республіки він був з квітня 2016 року. Перед тим обіймав посади прем'єра, віцепрем'єра та очільника МЗС Косова.

Наостанок додамо, що невдовзі на лаві підсудних може опинитися Владімір Путін. Ордер на його арешт Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав 17 березня 2023 року.