Что происходит 20 июля на фронте, в тылу и на международной арене – читайте на
24 Канал.
Днем раньше
Россия массированно атаковала Украину, взрывы в Крыму: хронология 511 дня войны Хронология событий 20 июля
05:23 Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне используют на фронте вновь спецподразделения "Шторм Z", в частности в Луганской области. Их подготовка хуже, чем узников-вагнеровцев. Однако он отметил, что они хорошо умеют "зарываться" и достать их тяжело. 04:18 В центре Одессы есть разрушение и пожар на площади 300 квадратных метров, известно о двух госпитализированных. Имеется также прилет в области. 03:59 Виталий Ким сообщил, что россияне атаковали центр Николаева. Известно о 9 раненых в результате атаки россиян: это 4 взрослых и 5 детей в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. Их отвезли в больницы. К сожалению, есть и погибшие. 02:19 Россияне снова совершили миксованную атаку "Шахедами" и "Калибрамы" по Югу. В Николаеве и Одессе раздавались взрывы. 00:09 После увольнения с СБУ Иван Баканов надолго исчез из информационного пространства. Однако журналисты его нашли – он почему-то в Полтавской области. 00:01 Анна Маляр рассказала, что в 2022 году благодаря гаубице FH70 подразделение украинских военных смогло остановить и уничтожить колонну из 17 российских танков. Гаубица имеет одну очень интересную особенность, отличающую ее от других образцов. Благодаря встроенному двигателю пушка способна развивать скорость до 16 километров в час на расстояние до 20 километров. Дальность стрельбы обычными снарядами составляет 24,7 километра, активно-реактивными – 31 километр.