Россия продолжает атаковать Украину – третью ночь подряд россияне обстреливают Одессу и Николаев. Однако терроризировать мирное гражданское население у оккупантов удается лучше, чем выживать на фронте. ВСУ продолжают наступать на определенных направлениях и наносить врагу безумные потери.