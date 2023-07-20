Росія продовжує атакувати Україну – третю ніч поспіль росіяни обстрілюють Одесу та Миколаїв. Проте тероризувати мирне цивільне населення окупантам вдається краще, ніж виживати на фронті. ЗСУ продовжують наступати на певних напрямках та завдавати ворогу шалених втрат.