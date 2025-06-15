О главных новостях 15 июня, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

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Главные события дня

06:20, 15 июня По данным аналитиков DeepState, Враг продвинулся возле Белогоровки, Одрадного и Запорожья в Донецкой области.