Про головні новини 15 червня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.

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Головні події дня

06:20, 15 червня За даними аналітиків DeepState, Ворог просунувся біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя на Донеччині.