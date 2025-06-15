Про головні новини 15 червня, – ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, – повідомляє 24 Канал.
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Головні події дня
За даними аналітиків DeepState, Ворог просунувся біля Білогорівки, Одрадного та Запоріжжя на Донеччині.
Масований обстріл Полтавщини
Уночі 15 червня Полтавська область перебувала під атакою дронів-камікадзе. Окрім того, Росія запустила, ймовірно, крилаті ракети з півдня, аеробалістику "Кинджал" із Міг-31К та балістику з північно-східного напрямку.
Вибухи, зокрема, пролунали в Полтаві та Кременчуці.