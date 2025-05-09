Всего за эти сутки на фронте произошло 154 боевые столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая сейчас ситуация на фронте

На Харьковском направлении в течение дня украинские войска отбили четыре атаки россиян в районе Волчанска.

в течение дня украинские войска отбили четыре атаки россиян в районе Волчанска. На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре штурма в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

украинские защитники отбили четыре штурма в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. На Лиманском направлении российские военные 21 раз атаковали позиции украинских Сил обороны неподалеку населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

российские военные 21 раз атаковали позиции украинских Сил обороны неподалеку населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Северском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки.

украинские защитники отбили пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки. На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки, из которых три продолжаются до сих пор.

зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки, из которых три продолжаются до сих пор. На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка.

россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка. На Покровском направлении захватнические подразделения 55 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 407 оккупантов, 225 из них – безвозвратно; уничтожили четыре автомобиля, 19 мотоциклов, терминал спутниковой связи и антенну БпЛА; также повредили танк и пять мотоциклов противника,

– рассказывают о потерях врага в Генштабе.

На Новопавловском направлении россияне 25 раз атаковали вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного и Бурлацкого. Двадцать четыре атаки удалось отбить. Впрочем, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

россияне 25 раз атаковали вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного и Бурлацкого. Двадцать четыре атаки удалось отбить. Впрочем, одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Ореховском направлении украинские военные отбили три вражеских штурма в районе Степного и Щербаков.

украинские военные отбили три вражеских штурма в районе Степного и Щербаков. На Приднепровском направлении оккупанты совершили пять неудачных попыток продвинуться вперед.

оккупанты совершили пять неудачных попыток продвинуться вперед. На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 16 атак российских захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов с применением 11 управляемых бомб, а также совершил 245 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности три – из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе добавляют, что в течение суток россияне нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБ. А также привлекли для поражения 830 дронов-камикадзе и осуществили 2685 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.