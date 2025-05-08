Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 961970 (+1200) человек,

танков – 10782 (+2);

боевых бронированных машин – 22429 (+10);

артиллерийских систем – 27552 (+50);

РСЗО – 1379 (+1);

средств ПВО – 1156 (+1);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 35407 (+141);

крылатых ракет – 3197 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 47604 (+120);

специальной техники – 3875 (+2).



Потери врага на 8 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, 4 мая Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области. На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.