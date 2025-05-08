Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 961970 (+1200) осіб,

танків – 10782 (+2);

бойових броньованих машин – 22429 (+10);

артилерійських систем – 27552 (+50);

РСЗВ – 1379 (+1);

засобів ППО – 1156 (+1);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35407 (+141);

крилатих ракет – 3197 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 47604 (+120);

спеціальної техніки – 3875 (+2).



Втрати ворога на 8 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 4 травня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.