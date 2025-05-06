В ефірі телемарафону речник ВМС Дмитро Плетенчук поділився, що після збиття двох російських Су-30 окупанти змінили свою поведінку. Вони стали діяти обережніше, передає 24 Канал.

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Окупанти роздумують, як їм бути далі

Капітан третього рангу зауважив, що загарбники зараз взяли тактичну паузу. Зазвичай, якщо якийсь випадок на кшталт збиття винищувача трапляється перший раз, окупанти не звертають на нього увагу. А от, коли щось вже має ознаки системності, "тоді вони завмирають і починають розмірковувати, як жити далі", пояснив Плетенчук.

Військовослужбовець уточнив, що останні збиття російських літаків – це новий етап розвитку подій в Азовсько-Чорноморському регіоні. На його думку. Поворотний момен полягаєу тому, що єдиний простір, в якому росіяни ще мали якусь домінацію в акваторії Чорного моря – це повітряний простір. Зараз ворог починає її втрачати. Якщо ця тендеція продовжиться, то це буде для противника черговим доволі серйозником викликом.