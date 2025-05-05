Росіяни продумали підступну схему і підмінили новіші бомбардувальники на старіші Ту-95К – цей факт залишився маловідомим, бо вони майстерно "заплутали сліди". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Росія вкрала у Казахстану 40 бортів Ту-95МС

Крадіжка була масштабна – Росії вдалося присвоїти близько 40 бортів Ту-95МС. Як зазначають у Defense Express, це було в 1,5 раза більше, ніж вона мала до цього.

Так, у лютому 1992 року на Куйбишевському авіаційному заводі у Росії повністю перестали випускати Ту-95МС. Росіяни взагалі не мали ресурсу виготовляти такі стратегічні бомбардувальники надалі.

На той час стратегічна авіація ЗС Росії мала 22 – 27 літаків типу Ту-95МС, 45 бомбардувальників Ту-95К-22 (носій ракет Х-22) та 7 навчальних Ту-95К.

Тим часом Казахстан мав найбільший флот Ту-95МС – аж 40 одиниць, 27 із яких належало до варіанту МС-16 (з можливістю зовнішньої підвіски ракет) та 13 – до варіанту МС-6 (із підвіскою лише в бомбовідсіку).

Україна, до слова, тоді мала 21 Ту-95МС у варіанті МС-6.

Усі казахстанські Ту-95МС належали 79 важкій бомбардувальній авіаційній дивізії. Літаки розташовувалися на аеродромі "Семипалатинск-2" (або ж "Чаган"), який у наш час уже закинутий.

Головний нюанс був в тому, що керівництво незалежного Казахстану не мало повного контролю над флотом наявних Ту-95МС, і саме це зіграло на руку росіянам в їх підступних планах,

– зауважують у Defense Express.

Скориставшись недосвідченістю влади Казахстану та інерцією програм бойової підготовки як "спадку" вже неіснуючого СРСР, росіяни й провернули свою аферу.

Як Росія могла вкрасти літаки у Казахстану

Є дві версії, як росіянам вдалося здійснити крадіжку.

У 1992 року обидві країни мали проводити постійні польоти між аеродромами "Семипалатинск-2" та "Украинка", з "обміном" позивними на маршруті прямування.

Перша версія говорить про те, що коли на аеродромі "Украинка" сідали казахські Ту-95МС, то назад росіяни посилали для підміни старіші Ту-95К, опираючись на певний рівень лояльності пілотів стратегічної авіації Казахстану. Ну і мовляв, коли казахське військове керівництво цю підміну побачило, то "відмотувати ситуацію" було пізно,

– пояснюють у Defense Express.

Друга версія – росіянам не потрібно було робити підміну із Ту-95К, бо вони й так мали за планом бойової підготовки літати між згаданими аеродромами.

Свавілля полягало в тому, що росіяни просто не випускали з Росії назад казахські Ту-95МС після приземлення.

Щоправда, незрозуміло, коли вони змогли вкрасти усі 40 літаків: за російськими даними у лютому – березні 1992 року Росія змогла привласнити 16 – 18 одиниць, а коли ж решту 22 – 24 – невідомо.

"Наступний неясний момент – а скільки тоді до Казахстану шляхом підміни "перекочувало" Ту-95К, і чи тут мова справді саме про навчальні Ту-95К чи ж про новіші Ту-95К-22 (носії Х-22). Навіть невідомо те, що потім казахська сторона робила із цими Ту-95К, які "перекочували" від росіян, тобто чи ці літаки одразу "пішли під ніж", чи ж збройні сили Казахстану використали ці "борти" в рамках бойової підготовки", – зауважують у Defense Express.

Попри все, це ще один із фактів, як Росія здійснила масштабний злочин і не понесла за нього жодного покарання.