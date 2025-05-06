В эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук поделился, что после сбития двух российских Су-30 оккупанты изменили свое поведение. Они стали действовать осторожнее, передает 24 Канал.

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Оккупанты размышляют, как им быть дальше

Капитан третьего ранга заметил, что захватчики сейчас взяли тактическую паузу. Обычно, если какой-то случай вроде сбития истребителя случается первый раз, оккупанты не обращают на него внимание. А вот, когда что-то уже имеет признаки системности, "тогда они замирают и начинают размышлять, как жить дальше", объяснил Плетенчук.

Военнослужащий уточнил, что последние сбития российских самолетов – это новый этап развития событий в Азовско-Черноморском регионе. По его мнению. Поворотный момен заключается в том, что единственное пространство, в котором россияне еще имели какую-то доминацию в акватории Черного моря – это воздушное пространство. Сейчас враг начинает ее терять. Если эта тендеция продолжится, то это будет для противника очередным довольно серьезным вызовом.