Оккупанты штурмовали районы населенных пунктов только на двух направлениях. И там они потерпели неудачу. Очевидно, наступательный потенциал россиян снизился. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 31 июля.

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Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. россияне обстреляли село Николаевка Черниговской области.

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ в сторону границы на севере и северо-востоке Харьковщины.

Харьковское и Славянское направления

На Харьковском направлении захватчики обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Золочева, Питомника, Борщевой, Лесного, Русских и Черкасских Тишок и Мосьпанового.

На Славянском направлении россияне били по районам Грушевахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепеля, Великой Камышевахи, Норцовки, Богородичного, Вернополья и Карнауховки.

Краматорское и Бахмутское направления

На Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии район возле Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григорьевки, Спорного и Выемки.

россияне пытались штурмовать Верхнекаменское и Северск. Однако украинские защитники успешно отразили наступление.

На Бахмутском направлении были зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского.

Захватчики штурмовали Покровское и территорию Углегорской ТЭС. Они снова понесли потери и отошли.

Авдеевское, Новопавловское, Запорожское и Южнобужское направления

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы 16 населенных пунктов. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Каменки.

На Южнобужском направлении оккупанты обороняются, пытаются сдерживать контрнаступление Сил обороны Украины. Они обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии и танков линию столкновения.

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