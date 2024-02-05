Генерал отметил, что Украина победит в войне с Россией при поддержке партнеров. По его словам, Силы обороны способны это сделать.

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Украина способна победить Россию

Кристиан Фрейдинг, который возглавляет Спецштаб Украины в Министерстве обороны Германии и координирует поддержку Киева, считает, что украинские военные способны завершить войну, нанеся России поражение на поле боя.

Это закончится, когда Украина выиграет войну,

– сказал генерал.

Фрейдинг объяснил оптимизм уверенностью в том, что "украинские Вооруженные Силы могут это сделать".

"Мы уверены в ценности нашей поддержки, мы уверены в единстве партнеров Украины, которые имеют настойчивость, чтобы достичь этого, чтобы достичь результата, которого мы все хотим", – подчеркнул немецкий генерал.

Что происходит на поле боя

Как отметил генерал, со стороны кажется, что на фронте сейчас застой. По словам Фрейдинга, это не должно омрачать тот факт, что обе стороны ведут интенсивные операции и порой борются за каждый метр – с помощью пехоты и танков, с помощью беспилотников, с помощью артиллерии.

Однако ситуацию с поставкой боеприпасов Украине он назвал критической.

"Однако здесь играют роль не только цифры. Большинство систем, используемых Украиной, сейчас гораздо точнее по своей эффективности, чем российские системы. Это также означает, что вам нужно меньше боеприпасов. И только из Германии мы, вероятно, сможем в этом году больше чем удвоить поставки артиллерийских боеприпасов", – объяснил генерал.

Украина может изменить ход войны

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу подробнее, что именно влияет на ход войны.

В современном мире война стала более технологичной. По словам политолога, беспилотники уже показывают эффективность. "Сейчас в ГУР и СБУ хорошая, здоровая конкуренция, кто "замочит" больше кораблей черноморского флота в Черном море. Думаю, они сами для себя производят дроны, которые изменили историю в Черном море", – отметил Тарас Загородний.

Он отметил, что один из замечательных примеров работы беспилотников по черноморскому флоту России – это уменьшение фактически до нуля обстрелов "Калибрами". Россияне просто боятся выводить ракетоносители в море. Это показывает, как отметил Загородний, что асимметричными действиями Украина может изменить ход войны.