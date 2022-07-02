Не своих не жалко

И не просто так получилось, потому что часть территории отошла. Это спланированный геноцид и безразличие правительства в Москве, по сути российского правительства, к народам РФ.

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И, конечно, никто не интересуется никакой ротацией никаких военных бурятского происхождения. Чем больше их погибнет на фронтах войны с Украиной, тем лучше Путину и его окружению. Меньше бурят – меньше проблем. Меньше татар – меньше проблем. Меньше чеченцев – меньше проблем. Все равно количество этих народов значительно уступает количеству самих россиян.

Сколько бы россиян Путин не положил в войне с Украиной или другими воинами в других войнах, которые он сейчас готовит, россиян еще останется достаточно для того, чтобы обслуживать преступную клику, захватившую власть в России. Их – десятки миллионов.

А если в результате войны не останется бурят или удмуртов или представителей народов Кавказа – что ж, тем меньше будет у них шансов создать собственные национальные государства, когда время существования РФ, преступного шовинистического государства россиян, придет наконец к концу, и у народов России появится шанс возродиться, создать собственные государства, вспомнить о собственных языках и культурах, проклясть наконец ту отвратительную оболочку, в которой их содержат, практически тюрьму, восстановленную тюрьму народов.

Но если эти народы не будут физически, кто будет создавать национальные государства? Исчезнет Бурятия, исчезнут республики Кавказа. А там и до Татарстана с Башкортостаном недалеко. Все дело в количестве войск и в количестве жертв.

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Под прицелом не только Украина

Поэтому мы всегда должны помнить, что Владимир Путин не просто хочет уничтожить, например, украинцев и выгнать их из родных мест. Нет, это не единственная его цель. Владимир Путин не просто хочет закрутить гайки в самой России и превратить его в нацистское государство, чтобы спокойно править этим государством и всех несогласных с его правлением отправлять в лагеря на 15 лет. Нет, это еще геноцид народов России – то, что мы наблюдаем.

Бурятские женщины это поняли. Но понятно, что руководитель республики не отзовется на их обращение (о возвращении мужчин домой из Украины – 24 канал), потому что не оказывает никакого влияния на Кремль и на российские Вооруженные силы – он не имеет войск, не контролирует собственные войска в своей стране. У него – оккупационные войска, которые можно посылать куда угодно, и соглашаться с тем, что служащие в этих войсках люди гибнут на любой территории.

Равнодушие как оружие

Это никого не волнует в России. И это, кстати, не волнует и само российское общество, потому что никаких реальных представлений о том, что происходит на фронтах войны с Украиной, у большинства россиян нет.

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А большинству россиян, если быть совершенно откровенным, наплевать на то, останутся ли бурить на этой земле, наплевать на то, останутся ли на этой земле татары, наплевать на то, останутся ли на этой земле удмурты или тувинцы.

В этом случае спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но у народов России очень мало сил, чтобы противиться тому шовинистическому катку, который подмял его в путинской России.

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