Живое "мясо" для кровавого режима
Военные находятся в так называемой "спецоперации" уже несколько месяцев – с января. И, как отмечают их жены, военнослужащие истощены морально, физически, у всех контузии легкой и средней степени тяжести.
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Все болеют, но никакой ротации нет. Военных не меняют. И эта история с просьбой бурятских женщин вернуть им мужчин еще раз показывает, как в самой России относятся к людям, относятся к военным, относятся к собственным гражданам.
России очевидно не хватает людских ресурсов для оккупации украинской местности. Но российское политическое руководство совсем не озабочено этим очевидным фактом. Для Владимира Путина и его преступного окружения самое главное – оккупировать Украину любой ценой. В том числе – ценой любых человеческих жертв. Ну и совершенно очевидно, что никого в Москве не беспокоит, что будет с народами РФ.
Почему в русской армии так много представителей национальных меньшинств мы прекрасно понимаем. Потому что в национальных республиках России социальная ситуация еще хуже, чем в русских областях. Тот режим шовинизма, который пришел к власти в Москве в начале этого тысячелетия, ненавидит не только бывшие советские республики, желающие оккупировать и присоединить. Он ненавидит еще народы России.
Нацизм версии 21 века
Это одна из главных целей современной политики российского государства – уничтожение других народов России. И, конечно, частью этой политики уничтожения является еще и ухудшение социальной ситуации. Мало того, что сама по себе Россия – бедная коррумпированная страна без каких-либо перспектив, так еще и ненависть к инородцам стала официальной идеологией Путина и его чекистской банды.
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Ну и потому, по большому счету, жителям таких регионов, как Бурятия или бурятских автономных округов, попросту говоря, некуда податься, кроме как в армию, где может быть обещана военная ипотека, где молодые люди могут рассчитывать, что все же приобретут какую-либо квартирку и смогут создать семью. Тем более что речь идет о людях, которые в большинстве своем живут в сельской местности вообще без каких-либо социальных перспектив.
Но им не рассказывают, что когда они подписывают контракт, их будут посылать не в защиту условной родины (ибо очевидно, что у бурят родина – это Бурятия, им просто об этом не рассказывают), а на войну с другими странами. Чтобы превратить их в еще одну оккупированную россиянами Бурятию. И потом эти люди гибнут и болеют во время пребывания на фронтах этой так называемой "спецоперации".
По стопам Сталина
Так было всегда. Немногие знают, сколько представителей бурят и других народов России полегло в начале Второй мировой войны во время битвы за Москву. Это никогда не было интересно – российская официальная идеология представляла как воина-освободителя своего истинного арийца со славянскими чертами лица и голубыми глазами.
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А вот то, что в бурятских поселках после Второй мировой войны вообще не было мужчин, и это привело к значительному уменьшению численности этого народа, как и других народов России, это достоверный факт.
Да, не только Сталин и его окружение выгоняли народы России из их родных мест, куда-то подальше, в Сибирь или Казахстан. Еще и война, в ходе которой трупами этих людей забросали германские войска, привела к значительному уменьшению численности представителей национальных меньшинств в России.
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