Его имя стерли с мраморной доски. Оказывается, Кучма теперь тоже "нацист".

Читайте Россия не просто хочет оккупировать Украину

Объятия с Путиным и договор о дружбе

Насколько я помню, в бытность своего президентства он даже у российских политологов считался пророссийским. Большой договор о дружбе с Россией подписывал. Обнимался с Путиным на разных саммитах.

Но теперь задним числом объявили "нацистом уже" и его. Что в очередной раз подтверждает – дело не в Майдане, не в "обстрелах Донбасса".

Важно Как Украина может защититься от российских ракет

Россия хочет уничтожить Украину

Просто сам факт существования независимой Украины, даже во главе с Кучмой и Януковичем, для упоротых российских имперцев невыносим. Национальная идея России – это уничтожение Украины и украинцев.

Также интересно – Путин лично прокомментировал удар по Кременчугу: смотрите видео