Его имя стерли с мраморной доски. Оказывается, Кучма теперь тоже "нацист".
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Объятия с Путиным и договор о дружбе
Насколько я помню, в бытность своего президентства он даже у российских политологов считался пророссийским. Большой договор о дружбе с Россией подписывал. Обнимался с Путиным на разных саммитах.
Но теперь задним числом объявили "нацистом уже" и его. Что в очередной раз подтверждает – дело не в Майдане, не в "обстрелах Донбасса".
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