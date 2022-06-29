Это, кстати, подтверждают синхронные словоизвержения Лаврова и Пескова с прямым намеком, что ракетная жестокость имеет целью принудить нас к капитуляции на условиях Кремля.

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Россия хочет сломать сопротивление

Судя по всему, генерал Суровикин как раз и был повышен из командующего воздушно-космическими силами РФ до командующего всей этой невойной именно потому, что предложил план массированных бомбардировок Украины с целью психологически сломить наше сопротивление и запугать наших западных союзников.

Сразу могу сказать, что полноценным решением является лишь создание общенациональной инфраструктуры ПВО-ПРО, куда входят зенитные ракетные комплексы, современные истребители перехватчики и эшелонированная система радиолокационных станций разных типов. Разумеется, по щелчку пальцев такая инфраструктура не возникнет.

При этом надо иметь в виду два фактора.

Первый: запас ракет советского производства у рашистов исчисляется тысячами единиц, а по Украине пока выпущено около трех тысяч. Запас у врага есть. Но есть и сложность приведения их из режима хранения в готовность к применению.

К концу недели статистика покажет, была ли нынешняя интенсификация ракетных атак лишь всплеском на фоне саммита G7 и желания нового командующего агрессией выслужиться перед кремлевским людоедом. Либо рашистам удалось поставить модернизацию старых ракет на поток, и мы имеем дело с новым "стандартным уровнем", к которому придется адаптироваться.

Пока есть тенденции к уменьшению количества ракетных пусков, соответственно, вариант всплеска вполне возможен.

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Второй фактор: это не я один на свете такой вумный, военные специалисты США все прекрасно понимают. И, поставляя нам современное вооружение, они одновременно будут усиливать и наши возможности ПВО-ПРО, иначе их лендлизовая техника будет разбомблена еще по пути на фронт.

Еще отмечу, что ракетные атаки по нашим городам – военной задачей не являются, так как практически не влияют на боеспособность ВСУ. Это именно преступное рашистское варварство и зверство.

А что касается попыток психологического слома украинцев, то лично меня куда больше тревожат удары по нашим ТЭЦ. В частности, уже имеем удар по Криворожской ТЭЦ, одной из крупнейших в регионе.

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