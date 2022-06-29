Це, до речі, підтверджують синхронні слововиверження Лаврова та Пєскова з прямим натяком, що ракетна жорстокість має на меті примусити нас до капітуляції на умовах Кремля.

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Росія хоче зламати спротив

Зважаючи на все, генерал Суровікін якраз і був підвищений з командувача повітряно-космічними силами РФ до командувача всієї цієї невійни саме тому, що запропонував план масованих бомбардувань України з метою психологічно зламати наш спротив і залякати наших західних союзників.

Відразу можу сказати, що повноцінним рішенням є створення загальнонаціональної інфраструктури ППО-ПРО, куди входять зенітні ракетні комплекси, сучасні винищувачі перехоплювачі та ешелонована система радіолокаційних станцій різних типів. Зрозуміло, натисканням пальців така інфраструктура не виникне.

При цьому треба мати на увазі два фактори.

Перший: запас ракет радянського виробництва у рашистів обчислюється тисячами одиниць, а по Україні поки що випущено близько трьох тисяч. Запас у ворога є. Але є й складність приведення їх із режиму зберігання в готовність до застосування.

До кінця тижня статистика покаже, чи була нинішня інтенсифікація ракетних атак лише сплеском на тлі саміту G7 та бажання нового командувача агресією вислужитися перед кремлівським людожером. Або рашистам вдалося поставити модернізацію старих ракет на потік, і ми маємо справу з новим стандартним рівнем, до якого доведеться адаптуватися.

Поки що є тенденції до зменшення кількості ракетних пусків, відповідно, варіант сплеску цілком можливий.

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Другий фактор: це не я один у світі такий розумний, військові фахівці США все чудово розуміють. І, поставляючи нам сучасне озброєння, вони одночасно посилюватимуть і наші можливості ППО-ПРО, інакше їхня лендлізова техніка буде розбомблена ще на шляху на фронт.

Ще зазначу, що ракетні атаки по наших містах – військовим завданням не є, оскільки практично не впливають на боєздатність ЗСУ. Це саме злочинне рашистське варварство та звірство.

А щодо спроб психологічного зламу українців, то особисто мене куди більше турбують удари по наших ТЕЦ. Зокрема, вже маємо удар по Криворізькій ТЕЦ, одній із найбільших у регіоні.

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