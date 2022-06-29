Мета – змусити "втомлених" від війни тиснути на президента, щоб він підписав капітуляцію на умовах ворога.

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Тактика Кремля не змінилася

В цьому немає нічого нового. Так само путінці тисли на Порошенка, коли казали, що вони можуть домовитися про мир з будь-яким іншим президентом України, тільки не з Порошенком.

І тоді, і зараз я підтримую президентів України. Бо я не тупий і прекрасно розумію, що припинити агресію може лише агресор. Президенти України можуть лише припинити опір. До їх честі, опору вони не припиняли.

Зеленський чинить опір Кремлю, не дивлячись на тиск / Фото Офісу Президента

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Кремль хоче розколоти українське суспільство

У Путіна думають розколоти наше суспільство на тих, хто чинить спротив і тих, хто боїться та готовий капітулювати. Тут для перемоги нам справді потрібна єдність. І я, ні хвилини не роздумуючи, стовідсотково підтримаю президента Зеленського у боротьбі з окупантами до тих пір, поки останній метр української землі не буде звільнено.

Скільки б мені особисто це не коштувало, я ніколи не звинувачу Зеленського, що війна досі триває. Навпаки, підставлю своє плече президенту України і буду тримати доти, доки потрібно для перемоги.

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