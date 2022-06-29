Так, до так званої "спеціальної військової операції" залучили генерал-майора Дмитра Миколайовича Клименка. Його викликали з військової академії Генштабу Збройних сил Росії (де він обіймає посаду начальника кафедри ракетних військ та артилерії) для керування артилерійськими ударами по території України.

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Варвари почали економити

Річ у тім, що незважаючи на велику кількість артилерії та боєприпасів, їх застосування росіянами на території України зводиться до хаотичного обстрілу та повного стирання з лиця землі населених пунктів, які вони планують зайняти.

Така тактика застосування малоефективна і дуже затратна, тому було прийнято рішення викликати "професіонала" для збільшення продуктивності використання коштів, а також навчання "безглуздих артилеристів" безпосередньо на полі бою.

М'ясник з академії генштабу

Дмитро Миколайович відомий у ЗС РФ як "майстер артилерійської справи", проте свій статус і звання "героя Росії" він отримав не через свого генія і стовідсоткових влучень по будь-яких цілям, не через безліч виграних артилерійських дуелей, а через величезні людські жертви усюди, де він приклав свою руку.

Під час Другої Чеченської війни Клименко став "героєм" завдяки тому, що масово розстрілював із самохідних артилерійських установок людей, які були озброєні лише стрілецькою зброєю.

Цю практику Дмитро Миколайович надалі повторив і Сирії, де командував артилерією угруповання "Євфрат" Збройних сил Росії.

Генерал-майор Дмитро Клименко / МО Росії

Земляк і воєнний злочинець

Сам Клименко уродженець Ніжина (Чернігівська область, Україна) і випускник Одеського вищого артилерійського училища, проте, це йому не завадило у 2015 році стати одним із організаторів обстрілу мирних жителів Маріуполя, під час якого було вбито 31 людину та 117 поранено.

Наразі Дмитро Миколайович контролює дії артилерії Збройних сил окупантів у Донецькій області. "Краще б він залишався героєм у Росії, ніж ідіотом в Україні", – кажуть його підлеглі, адже нічого концептуально нового у проведення "спеціальної військової операції" Клименко привнести не здатний, а "бойові дії в Україні – це не лекція в Москві".

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