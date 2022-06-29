Так, к так называемой "специальной военной операции" привлекли генерал-майора Дмитрия Николаевича Клименко. Его вызвали с военной академии Генштаба ВС РФ (где он занимает должность начальника кафедры ракетных войск и артиллерии) для управления нанесением артиллерийских ударов по территории Украины.

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Варвары начали экономить

Дело в том, что не смотря на большое количество артиллерии и боеприпасов, их применение россиянами на территории Украины сводится к хаотическому обстрелу и полному стиранию с лица земли населенных пунктов, которые они планируют занять.

Такая тактика применения малоэффективная и очень затратная, поэтому было принято решение вызвать "профессионала" для увеличения продуктивности использования средств, а также обучения “бестолковых артиллеристов” непосредственно на поле боя.

Мясник из академії Генштаба

Дмитрий Николаевич известен в ВС РФ как "мастер артиллерийского дела", однако свой статус и звание "героя РФ" он получил не из-за своего гения и стопроцентных попаданий по любым целям, не из-за множества выигранных арт дуэлей, а из-за огромных человеческих жертв всюду, где он приложил свою руку.

В ходе Второй Чеченской войны Клименко стал "героем" благодаря тому, что массово расстреливал из самоходных артиллерийских установок людей, которые были вооружены лишь стрелковым оружием.

Данную практику Дмитрий Николаевич в дальнейшем повторил и в Сирии, где командовал артиллерией группировки “Евфрат” ВС РФ.

Генерал-майор Дмитрий Клименко / МО России

Земляк и военный преступник

Сам Клименко – уроженец Нежина (Черниговская область, Украина) и выпускник Одесского высшего артиллерийского училища, однако это ему не помешало в 2015 году стать одним из организаторов обстрела мирных жителей Мариуполя, в ходе которого были убиты 31 человек и 117 ранено.

На данный момент Дмитрий Николаевич контролирует действия артиллерии ВС РФ в Донецкой области.

"Лучше бы он оставался героем в РФ, чем идиотом в Украине", – говорят его подчиненные, ведь ничего концептуально нового в проведение "специальной военной операции" Клименко привнести не способен, а "боевые действия в Украине – это не лекция в Москве".

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