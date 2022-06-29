Цель – заставить "уставших" от войны давить на президента, чтобы он подписал капитуляцию на условиях врага.

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Тактика Кремля не изменилась

В этом нет ничего нового. Так же путинцы давили на Порошенко, когда говорили, что они могут договориться о мире с любым другим президентом Украины, только не с Порошенко.

И тогда, и сейчас я поддерживаю президентов Украины. Потому что я не тупой и прекрасно понимаю, что прекратить агрессию может только агрессор. Президенты Украины могут лишь прекратить сопротивление. К их чести, сопротивление они не прекращали.

Зеленский сопротивляется Кремлю, несмотря на давление / Фото Офиса Президента

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Кремль хочет расколоть украинское общество

У Путина думают расколоть наше общество на тех, кто оказывает сопротивление и тех, кто боится и готов капитулировать. Здесь для победы нам действительно нужно единство. И я, ни минуты не раздумывая, стопроцентно поддержу президента Зеленского в борьбе с оккупантами до тех пор, пока последний метр украинской земли не будет освобожден.

Сколько бы мне лично это ни стоило, я никогда не обвиню Зеленского, что война до сих пор продолжается. Наоборот, подставлю свое плечо президенту Украины и буду держать до тех пор, пока нужно для победы.

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