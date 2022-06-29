На мой взгляд, международные партнеры должны как можно шире открыть глаза и понять, что они поддерживают Украину не в войне за свою независимость и свободу, а за выживание.

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Трагедии в Кременчуге можно было избежать

И выживание зависит от эффективности применения средств поражения против России на ее же территории. Ведь торговый центр в Кременчуге был разрушен ракетой Х-22, выпущенной стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем из воздушного пространства России.

Уничтожение объектов инфраструктуры российской армии на территории России должно стать приоритетом и международные партнеры Украины это должны признать. Склады, войсковые части, аэродромы, ремонтные заводы и т.д. Удар тактической ракеты ATACMS по аэродрому в Шайковке позволил бы избежать трагедии в Кременчуге.

Важно Как Украина может защититься от российских ракет

Запад пока отказывает Украине

Но наши партнеры пока отказывают нам как в предоставлении тактических ракет для М270/М142, так и не приветствуют удары по территории РФ. Фактически, становясь тем самым молчаливыми пособниками геноцида. Наблюдателями смертей украинцев… каждый день.

Удары по военным объектам российской армии на территории России и Беларуси (в случае необходимости) должны быть поддержаны не только на геополитическом уровне, но и технически – предоставлением необходимого вооружения.

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