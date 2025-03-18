Государство будет продолжать борьбу в том случае, если Россия не примет предложение, которое лежит на столе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД в эфире Firstpost.
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Что заявил Сибига о войне в Украине
По словам министра, Киев верит в завершение полномасштабной войны в Украине в 2025 году. Глава МИД считает, что возможный режим тишины является большим шагом вперед к установлению мира.
Мы верим, что война закончится в этом году – мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель – достичь справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира,
– сказал Сибига.
Он добавил, что Украина поддерживает предложение США о временном прекращении огня и ожидает ответа России.
Ранее Сибига также отмечал, что Кремль должен предоставить американцам официальный ответ относительно перемирия и отметил, что никаких дополнительных условий не должно выдвигаться.