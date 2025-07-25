Однако украинские войска сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что сказал Сирский о ситуации на фронте?

После разговора с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что они подробно рассмотрели ситуацию на передовой.

По его словам, россияне мобилизовали максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов. Однако союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед украинской армией.

В то же время украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника,

– заявил Сырский.

Отметим, что ранее бойцы ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации в их зоне ответственности. По их словам, россияне пытаются развивать наступление на Покровском направлении, атакуют на Купянском, Лиманском, Торецком и других ключевых направлениях.

Однако украинские военные отражают атаки оккупантов и принимают меры, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.