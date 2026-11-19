Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ после заседания "Коалиции желающих".

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Что сказал Зеленский?

Глава государства принял участие в саммите европейских и американских партнеров в Берлине. Президент Украины обратился к российскому диктатору о территориях.

Зеленский заявил, что Украина могла бы отдать свои территории России еще в 2022 году, если бы у нее был такой намерение. Однако украинцы выбрали другой путь и решили защищать свое государство, независимость и свободу.

Зеленский также заявил, что если российский диктатор Владимир Путин хочет обсуждать вопрос об украинских территориях, то это нужно делать на уровне лидеров.

Ты не хочешь разговаривать со мной? Что ж, тогда, вероятно, этот вопрос не так уж важен для тебя– отметил президент.

Он подчеркнул, что вопрос территориальных компромиссов является очень болезненным для украинцев. Глава государства отметил, что этот вопрос не может быть лишь техническим элементом мирного соглашения. По его словам, вопрос территорий нельзя рассматривать как чисто техническую составляющую мирных договоренностей. Для украинцев это вопрос суверенитета, безопасности и будущего государства, а любые компромиссы должны учитывать позицию украинского народа.