Про це він сказав під час спілкування з медіа після засідання Коаліції охочих.

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Що сказав Зеленський?

Глава держави взяв участь у саміті європейських та американських партнерів у Берліні. Президент України звернувся до російського диктатора щодо територій.

Зеленський заявив, що Україна могла віддати свої території Росії ще у 2022 році, якби мала такий намір. Проте українці обрали інший шлях і вирішили боронити свою державу, незалежність та свободу.

Зеленський також заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін хоче обговорювати питання українських територій, то це треба робити на рівні лідерів.

Ти не хочеш розмовляти зі мною? Що ж, тоді, ймовірно, це питання не таке вже й важливе для тебе– зазначив президент.

Він підкреслив, що питання територіальних компромісів є дуже болісним для українців. Глава держави зауважив, що це питання не може бути лише технічним елементом мирної угоди. За його словами, питання територій не можна розглядати як суто технічну складову мирних домовленостей. Для українців це питання суверенітету, безпеки та майбутнього держави, а будь-які компроміси мають враховувати позицію українського народу.