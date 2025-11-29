Эксперт-международник оценил шансы завершения войны в Украине к концу 2025 года
- Украинское правительство согласилось с мирным планом США, но смогло отбить некоторые неприемлемые условия, такие как отказ от Донбасса.
- Эксперт-международник Марк Тот отметил, что война не приближается к завершению, поскольку Путин стремится к полному контролю над Украиной, и компромисс для него неприемлем.
Украинское правительство согласилось с мирным планом США, но детали соглашения неизвестны. Президент Зеленский не имел другого выбора, кроме как искать сотрудничество с администрацией Трампа.
Эксперт-международник Марк Тот объяснил 24 Каналу, что Украине удалось отбить некоторые неприемлемые пункты. Однако война не приближается к завершению, поскольку Путин стремится к полному контролю.
Способны ли новые договоренности повлиять на стратегию Кремля?
"Президенту Зеленскому пришлось искать способ сотрудничества с администрацией Трампа, чтобы сохранить критически важную для украинской армии американскую военную помощь и разведданные", – отметил Тот.
Благодаря посредничеству Кирилла Буданова и Андрея Ермака, удалось наладить контакт с госсекретарем США Марко Рубио. Это позволило Украине отбить часть неприемлемых условий.
В частности больше не существует требования, чтобы Украина отказалась от Донбасса, особенно от укрепленного пояса, который имеет ключевое значение для обороны страны до Киева.
Путин с первого дня стремится к полному контролю над Донбассом и всей Украиной. Любой компромиссный вариант для него неприемлем. К сожалению, мы не приблизились к завершению этой войны,
– сказал Тот.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- США передали России проект мирного плана, согласованный с Украиной в Женеве, для обсуждения на следующей неделе. На переговорах будет решаться, кто должен признать территориальные реалии между Украиной и Россией.
- Мирные переговоры осложняются из-за неопределенности относительно уступок Путина, тогда как США и Европа пытаются согласовать общий план. В то же время Путин, чувствуя преимущество, продолжает давить, стремясь получить больше уступок от Украины.
- Президент Зеленский не подпишет соглашение, которое предусматривает отказ Украины от ее территорий.