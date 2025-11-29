Експерт-міжнародник оцінив шанси завершення війни в Україні до кінця 2025 року

Український уряд погодився з мирним планом США, але деталі угоди невідомі. Президент Зеленський не мав іншого вибору, окрім як шукати співпрацю з адміністрацією Трампа.

Експерт-міжнародник Марк Тот пояснив 24 Каналу, що Україні вдалося відбити деякі неприйнятні пункти. Однак війна не наближається до завершення, оскільки Путін прагне повного контролю.

Дивіться також: Чи є шанс на закінчення війни: Sky News оцінив реакцію Путіна на оновлений план Трампа

Чи здатні нові домовленості вплинути на стратегію Кремля?

"Президенту Зеленському довелося шукати спосіб співпраці з адміністрацією Трампа, щоб зберегти критично важливу для української армії американську військову допомогу та розвіддані", – зазначив Тот.

Завдяки посередництву Кирила Буданова та Андрія Єрмака, вдалось налагодити контакт із держсекретарем США Марко Рубіо. Це дозволило Україні відбити частину неприйнятних умов.

Зокрема більше не існує вимоги, щоб Україна відмовилася від Донбасу, особливо від укріпленого поясу, який має ключове значення для оборони країни аж до Києва.

Путін з першого дня прагне повного контролю над Донбасом і всією Україною. Будь-який компромісний варіант для нього неприйнятний. На жаль, ми не наблизилися до завершення цієї війни,

– сказав Тот.

Що відомо про перебіг мирних переговорів?