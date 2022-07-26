россия нашла у Молдовы новое слабое звено
Из-за недавних событий в Приднестровье нам пришлось расширить свою деятельность и на эти регионы. Республика Гагаузия – это автономия в составе Молдовы со своими органами управления. Недавно депутаты народного собрания Гагаузской автономии выразили обеспокоенность, что Кишинев хочет вовлечь Молдову в вооруженный конфликт с россией.
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На съезде избрали главу нового движения, им стал депутат народного собрания Гагаузии (местный парламент) виктор петров. Синхронно с этими событиями в Гагаузии, чиновники Приднестровья заявили о намерении "соединиться" с рф.
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Украине приготовиться
Глава правления фонда "русский мир", первый заместитель председателя комитета госдумы по международным делам вячеслав никонов заявил: "Действия Кишинева могут привести к угрозе территориальной целостности Молдовы".
P. S. Если кремль реализует план дестабилизации ситуации в Молдове, то для Украины линия фронта расширится, поскольку Гагаузия граничит с Украиной.
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