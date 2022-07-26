росія знайшла у Молдови нову слабку ланку

Через нещодавні події в Придністров'ї нам довелося розширити свою діяльність і на ці регіони. Республіка Гагаузія – це автономія у складі Молдови, зі своїми органами управління. Нещодавно депутати народних зборів Гагаузької автономії висловили занепокоєння, що Кишинів хоче втягнути Молдову у збройний конфлікт із росією.

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Минулого тижня відбувся установчий з'їзд руху, який називається gagauz halk birlii (народний союз гагаузії). Учасники зустрічі ухвалили резолюцію, в якій, зокрема, йдеться про необхідність зміцнення взаємовідносин з росією та розвитку співпраці в межах євразійського спрямування.

На з'їзді обрали голову нового руху, ним став депутат народних зборів Гагаузії (місцевий парламент) віктор петров. Синхронно з цими подіями в Гагаузії, чиновники Придністров'я заявили про намір "з'єднатися" з рф.

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Голова правління фонду "русскій мір", перший заступник голови комітету держдуми з міжнародних справ в'ячеслав ніконов заявив: "Дії Кишинева можуть призвести до загрози територіальній цілісності Молдови".

P. S. Якщо кремль реалізує план дестабілізації ситуації у Молдові, то для України лінія фронту розшириться, оскільки Гагаузія межує з Україною.

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