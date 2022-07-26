росія знайшла у Молдови нову слабку ланку
Через нещодавні події в Придністров'ї нам довелося розширити свою діяльність і на ці регіони. Республіка Гагаузія – це автономія у складі Молдови, зі своїми органами управління. Нещодавно депутати народних зборів Гагаузької автономії висловили занепокоєння, що Кишинів хоче втягнути Молдову у збройний конфлікт із росією.
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На з'їзді обрали голову нового руху, ним став депутат народних зборів Гагаузії (місцевий парламент) віктор петров. Синхронно з цими подіями в Гагаузії, чиновники Придністров'я заявили про намір "з'єднатися" з рф.
Важливе кремль обзавівся допоміжною зброєю у ЄС
Україні приготуватися
Голова правління фонду "русскій мір", перший заступник голови комітету держдуми з міжнародних справ в'ячеслав ніконов заявив: "Дії Кишинева можуть призвести до загрози територіальній цілісності Молдови".
P. S. Якщо кремль реалізує план дестабілізації ситуації у Молдові, то для України лінія фронту розшириться, оскільки Гагаузія межує з Україною.
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