Балакуча угорська голова

Час заяви теж невипадковий, після обстрілу українського порту в Одесі. Обстрілу, який мав налякати кораблі, що транспортуватимуть українське зерно.

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У НАТО є концепція, що військові дії ведуться в чотирьох сферах: земля, повітря, море, кіберсфера. Час додавати п'яту: кишенькову дипломатію, яка супроводжує ракети.

Ця заява – ознака того, що угорський уряд кінцево перетворив себе на допоміжну зброю кремля, намагаючись досягнути миру на російських умовах.

Орбан не просто перекручує правду, він банально бреше. Санкції чудово працюють, росія залишилась без нових технологій, цьогорічні надприбутки не рятують бюджет, рубль дуже не в порядку, газ і нафта нікому не потрібні в Азії. Всі казочки про "міцну економіку" базуються на російській брехливій статистиці. Нові санкції не просто зроблять ще більше проблем, вони путінську владу просто доб'ють.

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Ставка на тих, хто програє

От і пускає кремль все, що може, в роботу – від старих ракет до старих агентів, які вперто роблять дурниці. Третя світова війна, і втретє в угорців ставка на тих, хто приречений програти, унікальна країна.

Як нам відповісти, я вже якось писала. Повторювати не буду, щоб потім не довелось знов дезавуйовувати. Але, думаю, ви пам'ятаєте.

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